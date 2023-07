Sennheiser HD 600: le migliori cuffie a un ottimo prezzo

Un vero gioiellino, le Sennheiser HD 600 sono state progettate per dare la possibilità all’ascoltatore di immergersi in un mondo tutto suo premendo semplicemente il tasto play. Uno dei punti forza delle HD 600 è proprio il padiglione aperto e acusticamente trasparente che permette a ogni singola onda sonora di espandersi liberamente. È presente un driver da 42 mm che grazie a una speciale seta acustica che controlla il flusso d’aria offre un ascolto migliore. Con le cuffie Sennheiser avrete un’esperienza di ascolto confortevole e lussuosa grazie all’imbottitura in velour che risulta essere morbida al tatto per un ascolto prolungato del vostro impianto hi-fi.

Le cuffie HD 600 sono dotate di un cavo rimovibile con adattamento d’impedenza a bassissima capacità e tramite il connettore stereo da 6,3 mm (¼ di pollice) sarà possibile collegarle a dispositivi come amplificatori per cuffie e ricevitori A/V, lettori audio digitali, apparecchiature analogiche e altro ancora. All’interno è incluso anche un adattatore premium per ridurre i 6,3 mm a 3,5 mm e consentire la connessione a innumerevoli altri dispositivi audio.

Non potrete fare a meno di queste fantastiche cuffie che vi permetteranno di ascoltare musica in altissima qualità. Potranno essere vostre a 279,00 euro con uno sconto del 30% grazie al coupon da inserire prima dell’acquisto.