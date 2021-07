Le Sennheiser HD400S si trovano in offerta su Amazon a 49,99€, lo sconto è del 28% e corrisponde ad un risparmio di 19 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un paio di cuffie over-ear cablate, che si connettono a PC, console e dispositivi mobili tramite cavo jack da 3,5mm. I driver dinamici chiusi sono dotati di un cuscinetto morbido ed ergonomico, in grado di ridurre i rumori provenienti dall'esterno ed offrire un'esperienza audio confortevole anche dopo diverse ore di utilizzo.

Questo modello è uno dei più economici tra quelli proposti dal noto brand, ma offrono comunque una qualità costruttiva e sonora tipiche del prodotti targati Sennheiser. Lungo il cavo non può mancare un piccolo controller per regolare la riproduzione multimediale e rispondere o declinare le chiamate. Inoltre le Sennheiser HD400S possono essere ripiegate su sé stesse per inserirle in una pratica custodia protettiva da viaggio, purtroppo non inclusa in confezione.

Oggi le HD400S sono disponibili in offerta su Amazon a 49,99€, un prezzo interessante per un paio di cuffie over ear di ottima qualità.

Elettronica