Semplificare i pagamenti con lo smartphone: ora c'è Satispay

Satispay è un servizio sempre più diffuso che consente di semplificare i pagamenti con lo smartphone, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a tante funzionalità avanzate. Per chi ha uno smartphone Android, in particolare, basta scaricare l’app dal Google Play Store, tramite il link qui di sotto, completare una semplice procedura di registrazione e accedere subito a tutte le funzionalità del servizio, disponibile anche su iOS.

Satispay semplifica i pagamenti con lo smartphone Android

Ci sono vari modi per usare Satispay con lo smartphone. Il servizio di pagamento è disponibile per:

effettuare acquisti in negozi convenzionati e in totale sicurezza, senza usare la carta di credito o una qualsiasi carta di pagamento ma solo l’app di Satispay

e in totale sicurezza, senza usare la carta di credito o una qualsiasi carta di pagamento ma solo l’app di Satispay effettuare acquisti online , scegliendo al checkout Satispay per gli store convenzionati

, scegliendo al checkout Satispay per gli store convenzionati scambiare denaro tra gli utenti , in modo rapido e senza commissioni

, in modo rapido e senza commissioni acquistare ricariche telefoniche

pagare bollettini, MAV, RAV e effettuare versamenti pagoPA

In più, per le spese sostenute presso negozi partner, Satispay mette a disposizione anche la possibilità di sfruttare il cashback.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi, ideale per utilizzare in modo “smart” il proprio smartphone e semplificare i pagamenti, in tanti contesti di utilizzo.

Per iniziare a usare Satispay per Android è sufficiente scaricare l’app dal Play Store, tramite il link che trovate nel tasto qui di sotto. La stessa procedura è disponibile anche su iPhone, scaricando l’app dall’AppStore.

A questo punto basta creare un nuovo account. La registrazione richiede:

un documento di identità

le coordinate IBAN del proprio conto

il proprio codice fiscale

Completata la configurazione e depositato il denaro nell’account, quindi, si potrà iniziare a usare in modo completo Satispay per completare tutte le operazioni viste in precedenza e che semplificando il modo di effettuare pagamenti.

