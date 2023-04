Sembra uno zaino, ma è un bagaglio: NON PAGARE più extra in aereo (39€)

Basta spendere pochi spiccioli per i biglietti dell’aereo e un sacco di euro per portare a bordo un piccolissimo trolley. Sfruttando questo zaino spettacolare, potrai avere un vero bagaglio senza pagare un centesimo in più. Ha le dimensioni della “borsa piccola” che le compagnie low cost permettono di imbarcare gratis, ma è incredibilmente capiente: c’è anche lo scompartimento per le scarpe!

In gran sconto, questa soluzione geniale puoi prenderla a 39,99€ appena da Amazon. Dovrai completare l’ordine al volo però e approfittare della promozione del momento prima che scada. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Super capiente, con un po’ di organizzazione ti permetterà di inserire l’occorrente, fra indumenti ed effetti personali, per stare fuori per 3 o 5 giorni. Basterà lasciare a casa il superfluo, che finisci per non usare mentre sei in viaggio. Ricco di tasche e scompartimenti, c’è il posto – separato dagli altri oggetti – per un paio di scarpe e non solo. Infatti, c’è anche una zona protetta dedicata alla custodia di PC portatili e tablet.

Robusto e resistente, non avrai problemi a portarlo con te a bordo come “borsa piccola”, che si inserisce facilmente sotto il sedile dell’aereo. In questo modo, potrai imbarcarla completamente gratis. Non dovrai più pagare insensati extra, necessari anche solo per portare con sé un piccolo trolley a mano, che spesso finisce in stiva con la relativa perdita di tempo per recuperarlo al momento dell’arrivo.

Goditi il viaggio, risparmia sul serio sui biglietti per il volo. Con questo zaino avrai a disposizione un vero bagaglio, senza spendere un centesimo in più. Approfitta adesso della promozione Amazon del momento e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 39,99€ e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in sconto è limitata.

