Sembra una penna, ma è una videocamera spia ASSURDA (33€)

Una penna, all’apparenza super normale, che integra però una videocamera invisibile, che registra in alta definizione. L’ideale per la tua sicurezza e per quella della casa: puoi lasciarla in giro e nessuno sospetterà del suo segreto.

Da utilizzare con cautela e rispetto della privacy, questo strumento può tornare utile in un sacco di contesti. Adesso da Amazon puoi prenderla a 33€ circa appena. A casa ricevi un kit completissimo composto, oltre che dallo strumento, anche da una microSD da 16GB, da un lettore di memorie per il collegamento rapido al PC, un cavo per la ricarica della batteria e persino 5 ricariche di inchiostro. Già, con questo gioiellino puoi anche scrivere!

Completa l’ordine per provarla subito. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Penna con videocamera spia: un gadget da provare

Basta premere un pulsante per far partire la registrazione, oppure attivare il rilevamento dei movimenti per far si che tutto avvenne in automatico. Immagina di lasciarla sul tavolo di casa mentre non ci sei: alcun malintenzionato potrebbe pensare che c0è una videocamera nascosta in una innocua penna.

Un prodotto che, letteralmente, passa inosservato. Grazie alla batteria integrata, basterà un attimo per ricaricarla. Per scaricare i video dovrai invece semplicemente collegarla al PC, come faresti con una qualsiasi chiavetta USB.

Insomma, un gadget geniale e astuto, da provare. A questo prezzo poi risulta anche particolarmente economico. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.