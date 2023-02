Sembra una penna, ma è una potente torcia 2 in 1: a 3,90€ è DA AVERE

Ha tutta l’aria di essere una penna, anche nelle dimensioni, ma in realtà è una interessante torcia 2 in 1 perché dotata di doppia lampada. L’ideale da avere sempre con sé, così da poter illuminare al meglio in caso di emergenza. Non perdere l’occasione di portarla a casa a 3,90€ appena da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartela, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Un prodotto compatto, sottile e leggero. Un gadget pensato per permetterti di avere sempre con te uno strumento d’emergenza, senza però patire l’ingombro. Averlo in tasca, nello zaino o in borsa è come portare una penna.

Grazie alla doppia lampada, potrai decidere in che modo illuminare, quando necessario. Quella principale è perfetta per illuminazione a lungo raggio mentre quella laterale puoi usarla per fare luce su zone più ampie, ma nelle immediate vicinanze del dispositivo. La base magnetica e la clip di aggancio la rendono perfetta per illuminare, mantenendo le mani libere.

A questo prezzo, questo gadget, è imperdibile. Porta adesso a casa da Amazon questa spettacolare torcia 2 in 1 a mini prezzo. Completa l’ordine al volo per prenderla a 3,90€ appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però perché la disponibilità è limitatissima.

