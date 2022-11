Sembra un ventilatore, ma è una stufa a basso consumo PAZZESCA (31€)

Bello e di design questo ventilatore, anzi: questa stufa. Già perché non bisogna lasciarsi confondere dall’estetica. Questo prodotto è perfetto per scaldarsi nei momenti più freddi dell’inverno. Pronta in pochi istanti e compatta, sta bene sul tavolo o sulla scrivania. Dalla sua anche un bassissimo consumo energetico: il massimo assorbimento non supera gli 800W, molto meno della media di 2000W degli altri modelli in commercio.

Complice un goloso sconto a tempo, è possibile portarla a casa a 31€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e accaparratela al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

La accendi, scegliendo fra le due modalità a disposizione, è in due secondi inizia ad emettere calore. Nessuna lunga attesa per scaldarsi. Decidi quanto hai freddo, modulando anche i consumi: al minimo, modalità 1, assorbe al massimo 500W. Nella modalità più potente non supera comunque gli 800W.

Le dimensioni compatte, il design accattivante e la semplicità d'uso, rendono questo prodotto perfetto per la stagione ormai alle porte.

