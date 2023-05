Sembra un portafogli, ma è un ANTIFURTO: gadget assurdo a prezzo WOW (13€)

Elegante, spazioso e comodo: questo portafogli è uno spettacolo. In realtà, non è solo questo perché integra una speciale tecnologia che lo rende un vero e proprio antifurto per carte di credito e documenti in tessera. Grazie al blocco RFID essenzialmente impedirà ai malintenzionati di scansionare tutte le tue tessere dotate di chip.

Un’evenienza ormai è tutt’altro che rara, considerando che è possibile farlo anche banalmente con uno smartphone. Il contesto è quello classico: il portafogli e nella tasca posteriore dei pantaloni e non ci si rende neanche conto che qualcuno si è avvicinato con il proprio dispositivo. Ecco, con questo gadget spettacolare nessuno potrà realizzare malevoli intenti: qualsiasi tentativo di scansione risulterà inefficace.

Naturalmente, è perfetto anche per contenere banconote e monete. Un prodotto di design, che adesso da Amazon porti a casa a 13€ circa soltanto: spunta il coupon direttamente in pagina e completa il tuo ordine. Le spedizioni sono veloci e anche gratis, offerte dai servizi Prime. Disponibilità dell’offerta limitatissima, fai in fretta!

Un prodotto utilissimo, comodo e super spazioso oltre che elegante. Al suo interno, puoi inserire tutte le tue banconote, le monete e le tessere. Una volta chiuso, tutte le tue tessere saranno al sicuro.

La tecnologia di blocco RFID si occuperà di funzionare come vero e proprio antifurto. Insomma, non un banale portafogli. Un prodotto utilissimo, che adesso porti a casa da Amazon a prezzo piccolissimo.

Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.