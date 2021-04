Si camuffa da app Android che ti permette di vedere gratis Netflix, ma dopo che la scarichi – a tua insaputa – diffonde un malware attraverso il tuo account WhatsApp. Scoperta dai ricercatori di Check Point Research, la minaccia è già stata eliminata dal Google Play Store.

L’app malevola si chiama FlixOnline ed era presente sul Google Play Store, a disposizione di tutti gli utenti Android che avessero voluto scaricarla. La promessa era quella di permettere agli utenti di visualizzare in forma completamente gratuita i contenuti Netflix di tutto il mondo. In realtà, l’app prendeva il controllo di WhatsApp, attraverso il quale diffondeva a macchia d’olio un messaggio fraudolento, che invitava l’intera lista contatti a scaricare un pericoloso malware.

Il meccanismo di funzionamento era abbastanza elementare. Dopo che l’utente ignaro aveva scaricato FlixOnline, il software iniziava a gestire per conto suo le notifiche di WhatsApp, rispondendo a ogni messaggio ricevuto con un invito a provare Netflix gratuitamente:

“2 mesi gratis di Netflix Premium per via del lockdown da Coronavirus* Ottieni 2 mesi gratis di Netflix Premium in tutto il mondo per 60 giorni. Premi QUI https://bit[.]ly/3bDmzUw”.