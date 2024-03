SelfyConto: zero spese e 5% annuo lordo, la scelta giusta per te

Negli ultimi anni l’offerta bancaria è mutata, andando incontro a tecnologie e servizi sempre più innovativi. Tra le offerte più allettanti spicca SelfyConto di Banca Mediolanum: un conto con carta gratuita, ma anche un conto deposito che promette di soddisfare i propri clienti con interessi al 5% annuo lordo.

Scegli SelfyConto per una gestione senza pensieri

SelfyConto si distingue per la totale assenza di spese e canoni di tenuta conto, per il primo anno. Potrai gestire i tuoi soldi senza dover sostenere costi aggiuntivi, risparmiando così notevolmente sulle commissioni bancarie. E se sei under 30, questa convenienza dura fino ai trent’anni, offrendoti un vantaggio ancora maggiore. Avrai inoltre una carta di debito gratuita, con prelievi senza commissioni.

La vera ciliegina sulla torta, tuttavia, è il tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. In poche parole, il tuo denaro “lavorerà” per te, garantendoti un ritorno significativo senza dover vincolare il capitale per lunghi periodi. Inoltre, hai la libertà di svincolare le somme quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.

Grazie all’App Mediolanum, gestire il tuo SelfyConto diventa ancora più semplice. Con un tocco sullo schermo del tuo dispositivo mobile, avrai accesso a tutti i servizi bancari di cui hai bisogno (bonifici, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono gratuiti), dal saldo dei conti alla gestione dei pagamenti, fino al trading online su 24 mercati mondiali.

Aprire un SelfyConto è semplicissimo e puoi farlo comodamente online, direttamente dal tuo smartphone. Basta avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale e un indirizzo e-mail valido. In pochi passaggi semplici e veloci, avrai accesso a un mondo di vantaggi finanziari e a un conto deposito che ti offrirà un interessante tasso d’interesse del 5%.