SelfyConto: scopri il conto online a canone zero e prelievi gratuiti

SelfyConto è il conto online a canone zero e con prelievi gratuiti in tutta Europa di Banca Mediolanum, la soluzione ideale per pagare, gestire il proprio denaro e investire in modo pratico e veloce. L’apertura del conto avviene direttamente online su questa pagina, con l’operazione resa ancora più semplice grazie allo SPID.

Il canone a zero è offerto a tutti per il primo anno e fino al compimento dei 30 anni. Associata al conto c’è anche una carta di debito gratuito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, comoda, sicura e sostenibile, essendo realizzata in PVC 100% riciclato. Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, tra cui bonifici, addebiti utenze, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Oltre alla carta di debito, i clienti possono richiedere sia una carta di credito che una carta prepagata. A proposito della Mediolanum Credit Card, la carta di credito di Banca Mediolanum, è possibile scegliere non solo il colore e l’eventuale aggiunta della propria foto, ma anche il circuito a pagamento (Visa o Mastercard). Quest’ultima presenta un canone pari a 12 euro all’anno.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi a questa pagina e selezionare il pulsante Apri SelfyConto in alto a destra. La procedura è semplice e veloce: assicurati soltanto di avere a portata di mano un documento di identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido. Potrai identificarti tramite SPID, bonifico o una breve registrazione video tramite la webcam del tuo computer.

