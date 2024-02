SelfyConto: Il Conto Corrente Online per gestire le tue finanze al meglio

Con SelfyConto, il conto corrente online fornito da Banca Mediolanum, raggiungi il controllo totale sulle tue finanze. Grazie all’utilizzo intuitivo delle app e delle piattaforme digitali, potrai gestire in modo efficiente e autonomo tutte le tue operazioni finanziarie. Inserito nell’eccitante mondo di Selfy di Mediolanum, questo servizio offre anche accesso a una vasta gamma di prodotti, come prestiti, polizze e voucher, tutti facilmente gestibili secondo le tue necessità.

Con questa soluzione, potrai godere di un’esperienza bancaria interamente digitale, dalla praticità dell’apertura del conto all’affidabilità nella gestione grazie all’app e ai servizi digitali per operazioni come il trading online e gli investimenti nei fondi comuni. Il conto mette a disposizione tre tipologie di carte: una carta di debito (Mediolanum Card), disponibile anche in formato digitale, una carta di credito (Mediolanum Credit Card) opzionale ed una carta prepagata (Mediolanum Prepaid Card) con possibilità di ricarica istantanea.

SelfyConto: costi e vantaggi

Canone di Tenuta : Grazie alla promo di lancio, il canone è gratuito per il primo anno e per i clienti sotto i 30 anni d’età. Mentre per gli altri, il costo è di 79,20 euro all’anno o 3,75 euro al mese . Tuttavia, puoi azzerare questo canone sottoscrivendo un prestito, un mutuo o una polizza, o se possiedi un patrimonio investito di almeno 15.000 euro.

: Grazie alla promo di lancio, il canone è gratuito per il primo anno e per i clienti sotto i 30 anni d’età. Mentre per gli altri, il costo è di 79,20 euro all’anno o . Tuttavia, puoi questo canone sottoscrivendo un prestito, un mutuo o una polizza, o se possiedi un patrimonio investito di almeno 15.000 euro. Carte di Credito : Il canone annuale per la carta di credito standard è di 12 euro , mentre, per la versione Prestige con plafond maggiore è di 80 euro, ma il primo anno è gratuito.

: Il canone annuale per la carta di credito standard è di , mentre, per la versione con plafond maggiore è di 80 euro, ma il primo anno è gratuito. Carta di Debito Gratuita : Con prelievi senza costi in tutta l’area euro.

: Con prelievi senza costi in tutta l’area euro. Operazioni Incluse : transazioni bancarie senza limiti principali incluse nel canone come bonifici, pagamento di F24, CBILL, ecc…

: transazioni bancarie senza limiti principali incluse nel canone come bonifici, pagamento di F24, CBILL, ecc… Offerte Promozionali: Durante i primi tre mesi del 2024, SelfyConto offre un tasso del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi per chi accredita lo stipendio o la pensione.