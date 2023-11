SelfyConto: il canone è azzerato sei hai meno di 30 anni

Se sei giovane e stai cercando il conto corrente perfetto per gestire le tue finanze quotidiane, SelfyConto è la risposta che stavi cercando: una combinazione di servizi smart, sicurezza e semplicità d’uso rendono questo conto corrente l’ideale per i giovani. E se hai meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è sempre azzerato.

Carta di debito in PVC e servizi bancari inlcusi

Uno dei vantaggi principali di SelfyConto è proprio il canone di tenuta conto, gratuito fino al compimento del trentesimo compleanno. Inoltre, il costo è azzerato per tutti gli utenti per il primo anno, a prescindere dall’età. Ma cosa offre SelfyConto?

Oltre a un conto corrente digitale smart, avrai a disposizione una carta di debito gratuita, comoda e sicura realizzata al 100% in PVC riciclato. Con SelfyConto prelevi contante senza costi e senza limiti di operazione in area euro. Ma sono disponibili anche carte di credito e prepagate.

Inoltre, le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono completamente gratuite. Grazie all’applicazione Mediolanum puoi accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap, risparmiando tempo e denaro.

Aprire SelfyConto è semplicissimo e non comporta alcun costo. Puoi farlo online oppure semplicemente dal tuo smartphone. Avrai bisogno soltanto di un documento d’identità, il tuo codice fiscale e un indirizzo e-mail valido. Se in futuro non vorrai più affidarti ai servizi di SelfyConto, potrai chiudere il tuo conto corrente in qualsiasi momento a costo zero – perciò non hai nessun vincolo.

