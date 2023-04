SelfyConto: canone zero e 4% annuo lordo per i nuovi clienti

Scegli un conto corrente moderno e dai vantaggi esclusivi: parliamo di SelfyConto di Banca Mediolanum, che ti offre la soluzione smart e completamente autonoma che stai cercando. Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, SelfyConto è uno dei più importanti attori del settore dell’home banking, rivolto a utenti di tutte le età ma soprattutto ai giovani: se hai meno di trent’anni, per te il canone SelfyConto è completamente azzerato.

Se invece sei over 30, niente paura perché il primo anno di canone è gratis per tutti. In più, tutti i nuovi clienti potranno accedere a una speciale promozione che permette di ottenere un tasso annuo lordo del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi, a partire da soli 100 euro. Vuoi fare una scelta intelligente per le tue finanze? Passa a SelfyConto: ecco come fare.

SelfyConto: quali servizi offre

Perché crediamo che SelfyConto sia il conto corrente che fa al caso tuo? Per una serie di motivi, che ora ti illustreremo. Innanzitutto, devi sapere che potrai gestire ogni singolo aspetto del tuo conto bancario direttamente tramite l’applicazione gratuita, in modo semplice e immediato. Accedi ai tuoi movimenti (anche di altre carte emesse da banche terze), rateizza i pagamenti, gestisci gli investimenti, blocca la tua carta in caso di emergenza, oppure effettua gratuitamente e in tempo reale le principali operazioni bancarie, come bonifici e addebiti utenze. L’applicazione ti permette anche di operare su 24 mercati mondiali, se sei interessato al trading online.

SelfyConto offre anche diversi servizi particolarmente utili, che potrai sottoscrivere – se lo desideri – direttamente dall’applicazione. Come SelfyCare Instant, un prestito in tempo reale da duemila a ventimila euro con TAN fisso a 6,99%, TAEG massimo 7,23% e spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratis. Oppure SelfyCare Travel, un’assicurazione viaggi suddivisa in due opzioni, “Smart” oppure “Top”. C’è anche SelfyCare LifeProject, una polizza pensata per tutelare specifici progetti di vita dell’assicurato o delle persone a lui care in caso di decesso. SelfyCare Pet ti offrirà una polizza per tutelare il tuo amico a quattro zampe con rimborso per spese veterinarie e garanzie per responsabilità civile. Infine, con SelfyShop potrai richiedere un finanziamento a partire da sei mesi con TAN e TAEG 0 per una vasta gamma di prodotti disponibili nell’apposito catalogo.

Come ottenere il 4% annuo lordo con SelfyConto

Se scegli di aprire un SelfyConto e accreditare lo stipendio, potrai beneficiare del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, con vincolo minimo di soli 100 euro. Il vincolo massimo è di 500 mila euro. Quindi avrai la possibilità di fare un grosso investimento, senza spendere una fortuna. Il canone di tenuta conto è gratuito per tutti il primo anno, o fino al compimento dei trent’anni. A costo zero anche il canone della carta di debito, i bonifici online, i prelievi in area Euro e gli SDD.

Aprire un SelfyConto è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina ufficiale e seguire le istruzioni riportate a schermo. Avrai soltanto bisogno di un documento d’identità con codice fiscale, smartphone, e-mail e una webcam per l’identificazione. In alternativa, se non hai una webcam, puoi verificare la tua identità tramite bonifico o con il tuo SPID, se ne hai uno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.