SelfyConto: canone gratuito per tutti e tasso d'interesse al 5%

Banca Mediolanum si distingue dagli altri istituti con un’offerta che promette di rivoluzionare il concetto di conto corrente: SelfyConto. Con un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a soli 6 mesi e una serie di vantaggi senza precedenti, SelfyConto è la scelta ideale per chi cerca un conto corrente versatile, economico e all’avanguardia.

Zero canone, vantaggi e accessibilità

Il primo aspetto che balza all’occhio è l’assenza di costi nascosti. Con SelfyConto non ci sono canoni di tenuta conto per il primo anno per tutti i nuovi utenti. Questo significa risparmio immediato e trasparenza totale sulle spese bancarie. Inoltre, i prelievi in area euro e l’emissione della carta di debito sono completamente gratuiti, permettendo agli utenti di gestire le proprie finanze senza dover affrontare costi aggiuntivi.

L’offerta di SelfyConto è particolarmente vantaggiosa per i giovani under 30, i quali possono ottenere un canone di tenuta conto gratuito fino ai trent’anni. Un altro punto di forza di SelfyConto è la sua estrema facilità d’uso. Grazie all’App Mediolanum, tutti i servizi bancari sono accessibili senza costi con un semplice tocco sullo schermo dello smartphone. Potrai consultare saldi e movimenti dei conti correnti e carte prepagate tramite l’App, anche di altre banche abilitate.

SelfyConto offre una serie di servizi aggiuntivi pensati per semplificare la vita quotidiana degli utenti. Dal mobile payment ai pagamenti CBILL e PagoPA, MAV, RAV, F23 e F24 gestiti direttamente dall’App, fino al trading online su 24 mercati mondiali. SelfyConto è capace di coniugare convenienza, innovazione e semplicità d’uso. In più, tutti i nuovi utenti che aprono un conto e accreditano lo stipendio, ricevono il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, svincolabili in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Con zero costi di gestione, un tasso di interesse del 5% annuo lordo e una vasta gamma di servizi aggiuntivi, SelfyConto si candida come la scelta perfetta per tutti: apri un conto direttamente online e in pochissimi minuti.