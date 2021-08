Avete sempre sognato scattare selfie o foto artistiche da urlo? La luce ad anello è quello che fa per voi e la potete avere a soli 9,99 euro su Amazon. Approfittate del ribasso del 50% per portartela a casa a prezzo minimo grazie al coupon da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello. La ricevete in pochi giorni e gratuitamente ovunque in Italia.

Lampada ad anello: caratteristiche principali

La luce ad anello a LED utilizza luci ad alta luminosità ed è dotata di funzioni di modalità di illuminazione a 3 colori (bianco caldo, bianco naturale, bianco freddo) e ben 10 livelli di intensità luminosa facilmente modificabili tramite un comodo telecomando wireless compatibile con tutti i principali sistemi operativi.

La direzione della sorgente luminosa può essere facilmente regolata a 360 gradi, rendendola un'ottima compagna di avventure fotografiche. Grazie al silicone antiscivolo montato sulla base e al comodo treppiede in dotazione, potete montare la lampada ad anello ovunque voi vogliate.

L'anello luminoso è dotato di una porta di alimentazione USB e può essere combinato con varie interfacce USB come laptop, PC, set di alimentazione, caricatori USB e adattatori CA ovunque voi siate. Insomma, non perdete l'occasione e acquistate subito la ring light su Amazon, al prezzo di appena 9,99 euro. Le spedizioni sono operate in qualche giorno e sono gratuite per i membri Prime, ma anche per i clienti standard che scelgono le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica