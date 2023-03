Selfie e TikTok che SPLENDONO con il selfie ring light

Dai nuova vita ai tuoi selfie e ai tuoi reels grazie a questa straordinaria Selfie Ring Light, risplendi e dai risalto al tuo lato migliore per far diventare virali i tuoi contenuti.

Con il selfie ring light sarai sempre perfetto

Ogni giorno si è sempre alla ricerca dello scatto perfetto da caricare sui social, ma non sempre si riesce ad avere la giusta illuminazione al momento giusto. Oggi quindi ti voglio presentare questa Selfie Ring Light che darà nuova luce ai tuoi contenuti. Non ne potrai più fare a meno sia per i selfie che per i tuoi reels o TikTok.

Basta attaccarla al tuo smartphone tramite la clip e accenderla cliccando il pulsante per avere un’illuminazione perfetta per il tuo viso. Non avrai neanche problemi che si scarichi da un momento all’altro grazie alla sua autonomia di 60 minuti, una volta scarica basterà collegarla a una presa o al computer per caricarla in poco tempo. Naturalmente arriva a casa con un cavo USB.

Scegli la luce perfetta per i tuoi contenuti tra: calda, fredda e naturale. Potrai inoltre cambiare il livello di luminosità di ogni tipo di luce per scegliere quella più adatta a te. Con il suo design piccolo e compatto puoi comodamente metterla in borsa e portarla ovunque vai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.