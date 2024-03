Sei in partenza per un viaggio? Non dimenticarti l'assicurazione

Durante l’organizzazione di una vacanza, spesso e volentieri ci si dimentica dell’importanza dell’assicurazione viaggio. Gli imprevisti durante un soggiorno all’estero o un weekend in montagna sono sempre dietro l’angolo e rischiano di rovinare la vacanza stessa: un infortunio sugli sci, una caduta durante un’escursione all’aria aperta, lo smarrimento del bagaglio, sono innumerevoli gli episodi che in questo periodo dell’anno (e più in generale durante tutti i dodici mesi) coinvolgono i viaggiatori.

Tra le migliori assicurazioni di viaggio segnaliamo quella proposta da AXA, che si distingue dalla concorrenza per offrire un servizio semplice, rapido, affidabile e vantaggioso. Puoi richiedere un preventivo gratuito tramite questa pagina.

Cosa copre l’assicurazione viaggio AXA

L’assicurazione viaggio della compagnia AXA offre una copertura illimitata delle spese mediche, un rimborso per l’annullamento del viaggio, un’assistenza medica disponibile a tutte le ore del giorno, il rimpatrio sanitario, la responsabilità civile verso terzi, il rimborso in caso di smarrimento del bagaglio e tanto altro ancora.

Tra le polizze più gettonate c’è quella intitolata Viaggio Singolo, l’assicurazione viaggio più completa per vacanze fino a 100 giorni. È possibile scegliere fra 3 diverse protezioni: Base, Media, Schermo Totale, a partire da 7,26 euro.

Per richiedere un preventivo è sufficiente collegarsi a questa pagina, selezionare la tipologia di viaggio, la copertura di cui si ha bisogno e la destinazione. Inoltre occorre specificare se si viaggia da soli, in coppia o in famiglia, le date del viaggio, quella di prenotazione, il costo totale della vacanza e l’età del viaggiatore meno giovane. La richiesta di preventivo è gratuita e senza impegno.