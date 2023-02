Segui Siviglia-Osasuna in live streaming

Domenica 26 febbraio giocheranno Siviglia-Osasuna. Questa partita, valida per la ventitreesima giornata de LaLiga, verrà trasmessa da DAZN a partire dalle ore 21:00. Lasciati appassionare da questo campionato particolarmente coinvolgente e scopri come andrà a finire questo match.

Se ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Siviglia-Osasuna: tutte le novità di questo match

Siviglia-Osasuna verrà trasmessa in streaming da DAZN domenica 26 febbraio alle ore 21:00. Puoi comunque collegarti prima per il pre-partita e scoprire tantissime novità direttamente dallo stadio con le formazioni aggiornate dell’ultimo minuto. Ecco la sinossi ufficiale della partita:

Esattamente un mese fa Siviglia e Osasuna si sfidavano nel quarto di finale di Copa del Rey, partita dai due tempi contrapposti: dopo i primi 45′ avidi di emozioni la ripresa era stata scoppiettante, con il vantaggio della squadra navarra agganciato al 94′ da En Nesyri e il successivo gol di Abde a chiudere la partita nei primi 15′ supplementari. Oggi le due squadre si ritrovano in terra andalusa e dopo il mancato accesso alle semifinali il Siviglia di Sampaoli cercherà la rivincita: i 3 punti sono fondamentali per allungare sulla zona retrocessione, incubo ricorrente di questa stagione.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata alla voce esperta di Dario Mastroianni. Segui LaLiga Santander su DAZN e goditi questo campionato ricco di partite e colpi di scena. Con il tuo abbonamento potrai anche guardare Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

