Segui Manchester City-Bayern Monaco in diretta streaming

Guarda Manchester City-Bayern Monaco in diretta streaming. Questa partita, valida per i Quarti di Finale della UEFA Champions League, si giocherà domani, martedì 11 aprile 2023. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle ore 21:00. Il live match verrà trasmesso da NOW TV, attiva ora il tuo abbonamento a PASS SPORT.

Grazie a questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 14,99 euro al mese. Oltre alla UEFA Champions League puoi vedere anche in diretta Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Paolo Ciarravano, mentre a bordo campo avremo Gianluigi Bagnulo. Segui gli approfondimenti pre e post partita. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo per questa sfida accesissima:

Manchester City

Ederson

Stones

Akanji

Rúben Dias

Aké

Rodri

Bernardo Silva

De Bruyne

Gündoğan

Grealish

Haaland

Ederson Stones Akanji Rúben Dias Aké Rodri Bernardo Silva De Bruyne Gündoğan Grealish Haaland Bayern Monaco

Sommer

Stanišić

Upamecano

De Ligt

Davies

Goretzka

Kimmich

Coman

Müller

Musiala

Choupo-Moting

Manchester City-Bayern Monaco in streaming senza disconnessioni

Per vedere Manchester City-Bayern Monaco in streaming senza disconnessioni ti consigliamo NordVPN, in offerta la 63% di sconto. Grazie ai suoi server ottieni una larghezza di banda illimitata che conferisce potenza, velocità e stabilità alla tua connessione dati.

Installa la sua app, disponibile per tutti i sistemi operativi, sul tuo dispositivo. Una volta avviata vai alla sezione server e selezionane uno italiano tra quelli disponibili. Scegli quello che offre le migliori prestazioni in streaming. Poi accedi a NOW TV e il gioco è fatto.

La UEFA in streaming anche dall’estero

Con NOW TV PASS SPORT potrai vedere Manchester City-Bayern Monaco in streaming anche dall’estero senza georestrizioni. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con il tuo abbonamento, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.