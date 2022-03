Segnale TV debole? Con l'antenna amplificata DECOLLA, 18€ (-60%)

Se il segnale della TV è debole, o l'impianto di trasmissione da tetto non funziona, questa antenna amplificata di Meliconi può essere un'ottima soluzione. Dotata di bellissimo design, e perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, adesso puoi portarla a casa a 18€ circa appena da Amazon. Risparmi oltre il 60% e le spedizioni sono rapide e gratis. Completa l'ordine adesso per approfittarne però, sono certa che a questo prezzo durerà pochissimo.

Segnale TV al top con l'antenna amplificata di Meliconi

Un prodotto realizzato da un brand che proprio non bisogno di presentazioni. Leader da anni nel settore, il dispositivo è stato realizzato con estrema cura dei dettagli estetici e della qualità.

Super semplice da configurare, basta collegarla alla televisione con un normale cavo, di quelli che useresti con l'impianto da tetto. Sul posteriore c'è una rotellina che ti permetterà di decidere il grado di amplificazione. Per il resto, dovrai solo essere attento a posizionarla dove pensi che possa guadagnare meglio il segnale.

L'ideale da utilizzare in case dove l'antenna principale è malfunzionante oppure addirittura non c'è. Infatti, non è necessario che ci sia alcun impianto: questo gioiellino funziona in totale autonomia ed ha tutto quello che serve per permetterti di continuare a guardare i tuoi programmi preferiti.

Compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, adesso puoi portarla a casa a prezzo pazzesco da Amazon. Infatti, questa ottima antenna amplificata di Meliconi – da interni – è in sconto di oltre il 60%. La prendi a 18€ circa appena (prezzo finale visibile al check out), ma dovrai essere veloce a completare l'ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.