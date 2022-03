Segnale TV debole? 10 volte più potente con questa GENIALATA (19€)

Se il segnale della TV è debole, è possibile che si diradi troppo nei cavi, magari perché l'antenna è lontana, c'è una genialata di Meliconi che ti permette di risolvere spendendo pochissimo.

Un dispositivo che è in grado di amplificare la resa fino a 10 volte ed è incredibilmente semplice da installare, basta un presa di corrente! Inoltre, costa anche pochissimo. Da Amazon lo prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Segnale TV: amplificalo così, basta pochissimo

Un dispositivo che colleghi alla presa elettrica e configuri in un attimo. Infatti, basterà lo spinotto per il segnale in entrata tramite il comune spinotto dell'antenna e poi – usando le altre due uscite – puoi connettere fino a ben 2 televisori.

Un prodotto che funziona, bisogna stare molto attenti a questo, in caso di segnale debole e non di malfunzionamenti geniali dell'antenna. Si tratta infatti di un ottimo booster. Sull'inserzione ufficiale, si legge:

Amplifica i segnali più di 10 volte.

Migliora la qualità del segnale in caso di un segnale troppo debole in ingresso e in caso di disturbi dovuti all’eccessiva lunghezza dei collegamenti

Ideale anche per distribuire il segnale amplificato a due apparecchi distinti

Se a questo ci aggiungi che lo installi in un attimo ed è subito pronto, allora è davvero una genialata. Un dispositivo, quello per amplificare il segnale TV, che da Amazon prendi a 19€ circa appena. Completa al volo l'ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.