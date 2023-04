Sega elettrica Alpina: impossibile trovare di meglio a questo prezzo FOLLE

La sega elettrica Alpina ACS 180 E è un’ottima soluzione per le operazioni di taglio domestico del legno, come il taglio di ceppi per stufe e camini. Questa motosega ha una barra di taglio da 35 cm ed è dotata di un motore elettrico da 1800 W con spazzole, che la rende potente, leggera e maneggevole. Attualmente in MEGA sconto del 38% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarla ad un prezzo ridicolo di soli 67,92 euro.

Sega elettrica Alpina: un’affare da prendere al volo

La sega elettrica Alpina è anche sicura, facile e pratica da usare. Grazie alla sua doppia impugnatura, questa motosega ha una buona manovrabilità. Inoltre, la maniglia anteriore ha un doppio uso: può essere impugnata superiormente per tagli verticali e lateralmente per tagli orizzontali. Il motore elettrico da 1800 W è dotato di una pompa dell’olio automatica con serbatoio dotato di finestrella per verificare rapidamente il livello dell’olio. Inoltre, questa motosega è dotata di un freno catena manuale e inerziale per garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo.

La catena della sega elettrica Alpina ACS 180 E ha una dimensione di 3/8’’ .050’’ e una velocità di 10 m/s. Il serbatoio olio catena ha una capacità di 0,18 l e il tensionamento laterale della catena è pratico grazie alla rotella. Il pacchetto include una motosega elettrica ACS 180 E Alpina, una barra di taglio da 35 cm, un motore elettrico da 1800 W e un cacciavite. Le dimensioni della motosega sono di 79 cm x 27 cm x 22 cm e il peso è di 5,4 kg.

In questo momento, la sega elettrica Alpina è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 38%. Questa è un’occasione imperdibile per acquistare una motosega di alta qualità a un prezzo molto conveniente di soli 67,92 euro. Se sei interessato al suo acquisto non perdere altro tempo, un prodotto del genere ad un prezzo così basso sarà presto sold-out.

