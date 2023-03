Seduta scomoda? Mandala in pensione con questa sedia ergonomica

Passi le ore davanti alla scrivania per lavoro o divertimento, praticamente la tua giornata va via mentre stai seduto. Tutto questo per dirti che sì: è importante metterti comodo. Mi sa che è arrivato il momento di acquistare una Sedia ergonomica che ti permetta di avere la giusta postura in tutta comodità.

Se non sai dove andare, sappi che puoi acquistarla adesso in offerta su Amazon grazie alla doppia promo. Collegati senza aspettare un secondo in più, spunta il coupon e risparmia due volte. Prezzo finale di appena 129,99€.

Ricordati che se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni gratuite veloci in tutta Italia.

Stai davanti al computer in tutta comodità con questa sedia ergonomica

Se passi le ore davanti alla scrivania saprai di certo che non è facile trovare sia la giusta postare che una posizione comoda. Per questo oggi ti suggerisco questa sedia ergonomica che ti permette di passare ore e ore alla scrivania abbinando la comodità alla praticità grazie non solo alle rotelle, che ti permettono di spostarti con facilità, ma anche a un comodissimo poggia gambe.

Il pistone a gas ti aiuterà a trovare la giusta posizione davanti alla scrivania per te variando l’altezza della seduta fino a 10 centimetri. Potrai anche inchinarti indietro per essere più comodo con un’angolazione tra i 90° e i 135°. Naturalmente il telaio in acciaio ti permette di avere una sedia forte e resistente, ma ricorda che ha comunque un limite di peso di 150 kg.

La sua copertura in similpelle la rende super facile da pulire, inoltre è imbottita con una spugna ad alta densità per darti il maggior comfort sia sulla seduta sia sui braccioli. Ti verranno forniti inoltre anche un supporto poggiatesta ed un supporto lombare per alzare l’asticella del comfort.

Basteranno pochi per montarla grazie alle istruzioni chiare e semplici.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito su Amazon la tua sedia ergonomica di SONGMICS a soli 129,99€ grazie alla doppia promozione che trovi adesso.

