Secure VPN di Norton: sicurezza al top e antivirus incluso a meno di 3 euro al mese

Norton diventa sempre di più un punto di riferimento del settore delle VPN grazie al servizio Secure VPN. Si tratta di un tradizionale servizio VPN, con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese grazie a un network esteso di server.

Il servizio, però, viene arricchito dall’antivirus di Norton, per la protezione in tempo reale contro virus, malware e altre minacce informatiche. In più, c’è la possibilità di utilizzare VPN e antivirus su 5 dispositivi in contemporanea, scegliendo tra PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad.

Il costo è di 34,99 euro per un anno per una spesa equivalente inferiore ai 3 euro al mese. Per accedere all’offerta basta consultare il sito ufficiale di Norton.

Secure VPN di Norton con antivirus incluso: sicurezza al top e prezzo ridotto

Il settore delle VPN ha un nuovo punto di riferimento: Secure VPN di Norton è la soluzione giusta per sfruttare tutti i vantaggi tipici delle VPN con l’aggiunta degli strumenti di sicurezza di Norton, con l’antivirus in tempo reale incluso nel bundle promozionale.

La promozione prevede l’attivazione di un bundle VPN + antivirus al prezzo scontato di 34,99 euro per un anno. Di fatto, quindi, l’accesso ai software di sicurezza di Norton comporta una spesa inferiore ai 3 euro al mese.

La VPN di Norton garantisce:

una connessione illimitata con protezione della crittografia

una politica no log che azzera il tracciamento

la possibilità di scegliere il server e, quindi, di geolocalizzare l’indirizzo IP della connessione

Antivirus e VPN sono utilizzabili su 5 dispositivi, anche in contemporanea, scegliendo tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android oltre iPhone e iPad. Su dispositivi mobili è possibile scaricare l’app dedicata alla VPN (senza la necessità di installare un antivirus) in modo da sfruttare i vantaggi della Secure VPN senza riempire la memoria del dispositivo.

Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.