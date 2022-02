Secchiello del ghiaccio SMART con luce led e speaker: una genialata

Tempo di provare qualcosa di nuovo, di trovare la tecnologia dove non te l'aspetti. Il secchiello del ghiaccio smart è un prodotto pazzesco. Dotato di luce led cangiante, è anche un ottimo speaker audio wireless. Grazie alle promozioni Amazon del momento, lo porti a casa a 29€ circa appena. Completa l'ordine adesso per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Secchiello del ghiaccio smart: un prodotto unico

Il mix perfetto fra il classico e la tecnologia. Immagina di fare una bella festa, metti a tavola il tuo gioiellino, ben pieno di ghiaccio e con la bottiglia giusta. Successivamente puoi accendere la luce led, decidendo fra varie colorazioni, e addirittura attivare lo speaker wireless. Direttamente dal tuo smartphone, potrai riprodurre la musica che ti piace di più.

Grazie alla presenza di una batteria integrata, non ci sarà alcun vincolo dei cavi. Potrai sfruttarlo fino a 6 ore di fila prima di dover ricorrere alla ricarica. Un modo unico, iconico, di stupire chiunque vedrà in funzione quello che – all'apparenza – sembra un semplice prodotto per tenere fresche le bevande.

Il secchiello del ghiaccio smart in realtà è molto di più. Un prodotto unico, che adesso puoi prendere a prezzo regalo da Amazon adesso. Completa l'ordine al volo per averlo a 29€ circa appena e prepari a divertirti per tutta l'estate e non solo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitata.