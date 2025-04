Seagate IronWolf 4TB al minimo storico: il disco perfetto per NAS è in FUORITUTTO!

Se stai cercando un hard disk pensato su misura per sistemi NAS, il Seagate IronWolf 4TV è la scelta ideale, che unisce prestazioni solide, affidabilità e lunga durata. Con 4TB di capacità avrai spazio a sufficienza per archiviare documenti, backup o intere librerie di lavoro condiviso, e il tutto in maniera davvero semplice ed intuitiva.

Progettato specificamente per ambienti NAS con fino a 8 alloggiamenti, questo HDD da 3.5” offre una rotazione a 5400 RPM, perfettamente bilanciata per garantire un ottimo compromesso tra silenziosità, consumi e prestazioni affidabili.

L’interfaccia SATA da 6Gb/s assicura trasferimenti dati fluidi e veloci, ideali anche per utenti che gestiscono flussi di lavoro pesanti o utilizzano il NAS in ambito multimediale.

Una delle sue caratteristiche chiave è la tecnologia Agile Array, sviluppata proprio per ottimizzare le performance in sistemi RAID: il controllo avanzato delle vibrazioni, l’equilibrio ottimale delle rotazioni e il supporto per carichi di lavoro 24/7 ti garantiscono una continuità operativa senza intoppi, giorno e notte.

In più IronWolf è anche intelligente: i sensori integrati monitorano le condizioni operative per mantenere le prestazioni sempre stabili. La durabilità e al top, con un carico di lavoro annuo di 180TB, perfetto per utenti esigenti, piccolo uffici o creativi che lavorano in team. Insomma, si tratta di un prodotto davvero versatile ed efficace.

Questo modello è compatibile anche con la maggior parte dei NAS in commercio (ad esempio Synology, QNAP, Asustor, WD, ecc.), quindi la sua integrazione sarà facile e immediata. In conclusione, se desideri un hard disk progettato per resistere nel tempo, lavorare ininterrottamente e tenere al sicuro i tuoi dati, questo è senza dubbio la scelta che fa al caso tuo. Non perdere l’occasione di averlo scontato del 21% al costo di soli 110,99 euro e compralo subito su Ebay!