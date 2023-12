Seagate Expansion 2 TB: SUPER sconto del 21% su Amazon

Se siete sempre in movimento e desiderate un modo affidabile per portare con voi foto, film, musica e documenti, non cercate oltre: la Seagate Expansion da 2 TB è l’unità portatile ideale. Oggi, su Amazon, potete approfittare di uno sconto eccezionale del 21%, rendendo questa soluzione di storage più attraente che mai. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 66,99 euro, anziché 85,20 euro.

Seagate Expansion 2 TB: le scorte a disposizione sono limitate

Il design della Seagate Expansion è una combinazione di semplicità ed eleganza. La sua superficie liscia e nera si adatta a qualsiasi stile, rendendola un compagno di viaggio discreto ma altamente funzionale. La capacità di 2 TB offre spazio sufficiente per archiviare una vasta gamma di file, dai ricordi fotografici ai film preferiti, senza dover fare sacrifici.

Una delle caratteristiche distintive di questa unità è la facilità d’uso. Il salvataggio dei file è un gioco da ragazzi grazie alla funzione di selezione e trascinamento. Non sono necessari software complicati o procedure complesse. Basta collegare l’unità al vostro computer tramite la porta USB 3.1 e trascinare i file desiderati nella cartella appropriata.

L’alimentazione tramite USB 3.1 aggiunge un ulteriore livello di comodità. Non c’è bisogno di adattatori o prese aggiuntive; basta collegare l’unità al vostro dispositivo e siete pronti a partire. Questa soluzione di storage è compatibile con tutti i computer Windows e Mac, riconoscendoli automaticamente per una configurazione senza sforzo. In caso di utilizzo con Time Machine su Mac, potrebbe essere necessaria una riformattazione.

Per garantire la massima tranquillità, la Seagate offre una garanzia limitata e include i servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati. Con questa copertura, potete riposare facilmente sapendo che i vostri preziosi dati sono al sicuro, anche in situazioni impreviste.

In conclusione, la Seagate Expansion da 2 TB è un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo di storage affidabile e portatile. Approfittate dello sconto del 21% su Amazon oggi e acquistatelo al prezzo speciale di soli 66,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.