Se usi WhatsApp Desktop potresti installare un malware

Meta ha da poco diffuso un comunicato ufficiale tramite il quale sta avvertendo tutti gli utenti che usano WhatsApp Desktop che potrebbero installare inavvertitamente un pericoloso malware sul proprio computer Windows.

Questo pericolo nasce da una vulnerabilità, identificata con il codice CVE-2025-30401.

Gli esperti di sicurezza informatica dell’azienda, che gestisce la famosa app di messaggistica istantanea, stanno monitorando costantemente questa falla e consigliano di scaricare o aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile, la 2.2450.6 o più recente. Si tratta di un passaggio fondamentale, da effettuare il prima possibile.

Questo perché a causa di questa vulnerabilità, un allegato inviato tramite WhatsApp Desktop potrebbe essere malintenzionatamente mostrato dal destinatario come immagine JPG, ma in realtà essere un EXE che installa un pericoloso malware. Ecco perché è urgente sostituire la versione superata con quella più recente dell’applicazione.

WhatsApp Desktop è vulnerabile: attenzione ai malware

L’attuale falla di WhatsApp Desktop potrebbe permettere ai criminali una diffusione di massa di pericolosi malware attraverso allegati fraudolenti che camuffano la loro vera identità. Meta, nel suo comunicato, ha descritto tale vulnerabilità, indicando anche la versione pericolosa e le eventuali conseguenze per le vittime.

“Un problema di spoofing in WhatsApp per Windows prima della versione 2.2450.6 visualizzava gli allegati in base al loro tipo MIME, ma ha selezionato il gestore di apertura dei file in base all’estensione del nome file dell’allegato. Una mancata corrispondenza maligna potrebbe aver indotto il destinatario a eseguire inavvertitamente codice arbitrario piuttosto che visualizzare l’allegato quando apre manualmente l’allegato all’interno di WhatsApp“, hanno spiegato gli esperti.

Verifica quindi la versione di WhatsApp Desktop e aggiornala nel caso sia prima della versione 2.2450.6 che potrebbe regalarti un pericoloso malware. In questo modo rimetti al sicuro il tuo dispositivo Windows dai pericoli di questa falla. Altrimenti, il pericolo è quello di infettare il proprio device lasciandolo nelle mani di criminali che operano il furto dati e l’appropriazione indebita di informazioni bancarie.