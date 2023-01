Se ti senti detective, mettiti alla prova con il NUOVO Cluedo: prezzo mini

Qualcuno ha ucciso il Dottor Black e l’assassino è tra di voi, ma chi sarà? Aguzza l’ingegno e risolvi il caso prima degli altri giocatori con questa versione rivisitata di Cluedo di Hasbro Gaming. Un vero must da avere nella tua collezione quindi non fartelo scappare.

Scopri l’assassino in questa nuova versione di Cluedo

Riunisciti con amici e parenti e passate una serata diversa dalle altre con toni noir e gialli. Prendete la lente d’ingrandimento e segnate i vostri sospettati in questa versione rivisitata di Cluedo di Hasbro Gaming. Naturalmente il gioco è in italiano e dai 2 ai 6 giocatori ed è indicato dai 8 anni.



Scegliete il vostro personaggio tra nuove e vecchie conoscenze, prendete la loro personale statuina e muovetevi nella villa dove si è consumato l’omicidio in base al risultato dei dadi. Se siete fortunati potrete raccogliere indizi bonus grazie a una faccia speciale dei dadi. Fate le giuste domande e supposizioni senza condividere però nessuna informazione con gli altri giocatori in modo da smascherare per primi l’assassino.

Con questa nuova versione potrete giocare per la prima volta anche in solo 2 persone, in questo modo la partita sarà più lunga ma anche più divertente. Se è la prima volta per voi non vi preoccupate: nella confezione sono presenti le istruzioni anche se vi posso assicurare che è veramente semplice e super divertente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.