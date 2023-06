Se hai un iPhone devi SUBITO scaricare questo aggiornamento

Arriva nella giornata di oggi un nuovo aggiornamento urgente per milioni di utenti iPhone. Apple ha comunicato infatti che è cominciata la distribuzione dell’ultima versione di iOS 16, chiamata iOS 16.5.1, fondamentale per proteggersi da due vulnerabilità gravi che possono essere sfruttate dai malintenzionati.

Se possiedi un iPhone con iOS 16 ti consigliamo quindi si effettuare subito l’aggiornamento: una notifica push-up dovrebbe già averti informato in tal senso. In caso, puoi aprire il menu “Impostazioni”, andare su “Aggiornamenti Software” e iniziare il download manuale.

Perché l’aggiornamento iOS 16.5.1 per iPhone è così importante

Apple ha spiegato che l’update mira a risolvere due bug che provano altrettanti vulnerabilità gravi nel sistema di iOS 16. Uno di questi riguarda un allegato dannoso che viene inviato tramite iMessage: l’allegato, che in realtà nasconde un malware, consente ai criminali informatici di accedere alle registrazioni audio, alle foto e ai dati sulla posizione dell’utente.

La falla è già stata sfruttata attraverso una campagna nota come Operation Triangulation e che ha colpito principalmente i dipendenti di Kaspersky, nota società di sicurezza informatica.

Il secondo bug invece interessa il motore del browser WebKit di Apple e lascerebbe facilmente esposti i dati degli utenti. Per entrambi gli exploit si teme un impatto anche per i sistemi operativi di iPad e Mac: ci si aspetta che Apple distribuisca degli aggiornamenti anche per questi dispositivi.

Nel frattempo, se possiedi un iPhone con iOS 16, non perdere tempo ed effettua l’aggiornamento. Prevenire è meglio che curare.

