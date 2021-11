Se cerchi una striscia LED smart, questa Govee è PAZZESCA (-15%)

Rendere la casa subito reattiva non è complicato. Sul mercato ormai stanno spopolando i sistemi di illuminazione LED da un po' di tempo. Con Govee ti porti a casa una striscia LED smart eccezionale e in più è persino in promozione su Amazon. Ciò significa che con soli 16,99€ hai l'occasione di rendere estremamente fantastica una stanza a tua scelta. Come? Scopri subito in che modo.

Le spedizioni sonio veloci e gratuite in tutta Italia.

Striscia LED Smart Govee: come si utilizza

La striscia LED Smart di Govee ha una lunghezza perfetta per essere applicata dietro una scrivania o un qualsiasi mobile e donare subito un aspetto tecnologico alla tua casa. Infatti la puoi controllare come vuoi grazie allo smartphone, al telecomando e agli assistenti vocali e optare per diverse configurazioni di colore che sono veramente pazzesche.

La lunghezza di 5 metri è praticamente perfetta. Esiste anche la versione da 10 metri ma costa qualche euro in più. In ogni caso entrambe funzionano allo stesso modo quindi decidi tu qual è più adatta per te. Grazie alle 64 modalità preinstallate puoi scegliere subito una che ti piace di più. Ti faccio sapere che è anche reattiva al suono quindi se attivi la musica questa si sincronizza in automatico per creare giochi di luce mozzafiato.

In altre parole è capace di fare di tutto e di più.

Cosa stai aspettando? Fai diventare subito questa striscia LED di Govee tua a soli 16,99€ su Amazon. La ordini e la ricevi a casa in pochissimi giorni senza alcun costo aggiuntivo. Se non possiedi un abbonamento Prime sappi che puoi avere anche tu le consegne gratuite presso i punti di ritiro.