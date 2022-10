Scrivi e disegna con Samsung Galaxy Tab S6 Lite, -100€ su Amazon

Non portare più quaderni con te, ma Prendi appunti sulla nuovissimo Samsung Galaxy Tab S6 lite in versione 2022, un il tablet che si reinventa e ti stupisce fin dal primo secondo.

Nonostante sia provato sul mercato veramente da poco, con il ribasso che trovi online su Amazon non hai tempo da perdere perché risparmia il 24% con un solo Click. Apri la pagina e acquista il tuo nuovo compagno per appena €340,28, non hai un minuto da perdere.

Della spedizione non ti preoccupare perché sono completamente gratuito e veloce su tutto il territorio italiano soprattutto se hai un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, il tablet perfetto per scuola e non solo

visto che arriva a casa tua con la S Pen inclusa in confezione, sai già che questo tablet può diventare il compagno perfetto a scuola ma anche nel tempo libero. Per studiare e navigare online è veramente eccezionale e poi con tutto l’hardware aggiornato grazie alla versione 2022 non potrai mai incontrare problemi.

Tieni presente che ha un display da 10.4 pollici veramente ampio è in risoluzione avanzata. I colori brillano di luce propria e quindi non solo avrai a disposizione una visione perfetta mentre navighi tra le varie applicazioni ma anche se deciderai di passare del bel tempo l’impero gustandoti del sano streaming.

La penna ti regala una esperienza come su carta, con tutti i livelli di pressione che possiede se la incrini o se premi leggermente più forte replica il tratto che verrebbe fuori su un più comunissimo foglio. Questo ti permette non solo di prendere appunti maniera molto pulita ma anche di sperimentare nel disegno liberare la tua creatività.

Non ti preoccupare perché non devi avere dubbi sul suo conto, con Android 12 e 128 GB di memoria a tua disposizione starai una favola.

Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon che ti permette di risparmiare circa €100 sull’acquisto del tuo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Apri la pagina e completa l’acquisto con soli €340,28.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.