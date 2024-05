Scrivania regolabile in altezza in SUPER SCONTO su Amazon: risparmi 80 euro

Oggi puoi avere subito uno sconto di 80 euro su Amazon su questa scrivania elettrica regolabile in altezza: ti basta spuntare la casella del coupon che trovi in pagina per poterla pagare soltanto 119,99 euro invece di 199,99. Una strepitosa occasione per dare una svolta al modo in cui studi e lavori, sperimentando la comodità delle scrivanie regolabili.

Scrivania regolabile in altezza: rivoluziona il modo di lavorare

Le scrivanie regolabili nascono per promuovere uno stile di lavoro salutare, particolarmente utile per chi passa molte ore seduto al lavoro. Non dimenticare infatti che stare seduti per lunghi periodi può causare problemi alla schiena e al collo, ma con questa scrivania puoi alternare tra lo stare seduti o in piedi, riducendo la sensazione di stanchezza e migliorando la concentrazione.

La scrivania è dotata di un motore silenzioso di alta qualità, che funziona a meno di 52dB, creando un ambiente di lavoro tranquillo e senza interruzioni. Puoi regolare l’altezza attraverso dei pulsanti posti sulla parte destra. Puoi anche salvare le tue altezze preferite, così potrai passare da una all’altra in modo semplicissimo.

Le gambe della scrivania sono robuste e realizzate in materiale d’acciaio con una struttura a telaio a scatola, che garantisce stabilità senza risultare troppo pesanti. Il piede a forma di T largo assicura che rimanga stabile anche alla massima altezza.

Il piano della scrivania è ampio e realizzato in legno massello di alta qualità, misurando fino a 160 x 77 cm. Ha angoli rotondi per maggiore sicurezza e fori per cavi, offrendo uno spazio sufficiente per posizionare computer, notebook, file di lavoro e altri oggetti che possano servirti. Spunta la casella del coupon sconto e risparmia subito 80 euro sul suo acquisto.