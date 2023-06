Scrivania PAZZA, tastiera magica: Logitech POP in sconto del 41%

Dai uno sprizzo di colore alla tua vita e alla tua scrivania liberandoti una volta e per tutte dei cavi. Con Logitech POP torna la voglia di digitare a più non posso ed è proprio quello che cercavi, soprattutto se hai già il mouse coordinato!

La puoi trovare a meno di 70€ su Amazon grazie allo sconto del 41% che ti permette di averla a soli 69,99€. Un’occasione del genere non puoi fartela scappare, aggiungila subito al tuo carrello per completare il check-out oggi.

Ricordati che se attivi un abbonamento Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutto il territorio italiano.

Colorata e libera dai cavi la nuovissima tastiera Logitech POP è un must have

Se vuoi il massimo comfort durante il tuo lavoro o il tuo tempo libero, non lasciarti sfuggire la Logitech POP. Scopri subito che è perfetta se cerchi un’esperienza unica e divertente. Colorata e con tantissime funzioni divertenti, è un gioiellino: collegala al computer, al tablet o anche alla Smart TV in modo semplice e veloce per poterla usare in tutta comodità.

Grazie alla connettività multi-dispositivo, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro e continuare a scrivere senza interruzioni. Con la sua tecnologia Bluetooth ti permette di muoverti senza limiti, senza bisogno di cavi o fili.

Questa tastiera è dotata di tasti emoji per avere a portata di click la tua emoticon preferita oppure puoi programmarli come più preferisci. Per di più questo modello, essendo meccanico, vanta un suono caratteristico molto simpatico e piacevole.

Naturalmente funziona con diversi sistemi operativi Windows, Android, Chrome OS e così via.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta su Amazon e acquista subito la tua Logitech POP grazie allo sconto del 41% che ti permette di averla a soli 69,99€.

Con Amazon Prime hai spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.