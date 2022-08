Scrivania anonima? Ti serve questo SET per renderla STRATOSFERICA

Un set composto da due lampade eccezionali. In realtà puoi utilizzarle ovunque tu voglia quindi anche nel salotto: le monti e ti regalano un’ambientazione veramente fuori di sé. Semplicissime ed economiche, sono quell’aggiunta che ti ci vuole per aggiungere un po’ di sprint alla tua postazione.

Innamorato delle foto che trovi girando su Pinterest? Beh, con questo prodotto ottieni proprio lo stesso risultato ed ora che è in promozione su Amazon, non puoi perdertelo. Ebbene sì, benefici di due sconti spuntando il coupon. Finisci col pagare appena 27,28€, un prezzo irrisorio se me lo permetti.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Set di lampade eccezionale: svelato come funziona

Questo set, come già ti ho detto, è composto da due lampade. Le puoi mettere un po’ come vuoi perché sono dotate di una base di appoggio comodissima, ma se hai poco spazio puoi optare anche per appenderle. Ad esempio le puoi fissare anche dietro il monitor o la TV per recuperare quei centimetri di cui hai bisogno.

Da sistemare sono semplicissime così come da utilizzarle. Sono in grado di creare una situazione veramente unica rendendo la visione ancora più immersiva. In modo particolare possono:

riprodurre delle scene preimpostate;

sincronizzarsi con la musica in ascolto;

essere impostate su colori personalizzati;

riprodurre 19 effetti di luce unici.

Da gestire sono estremamente alla mano: ti basta avere con te lo smartphone e scaricare su questo l’applicazione completamente gratuita. La trovi sia su Android che iOS per non avere limitazioni.

In più si adattano perfettamente per schermi con dimensioni comprese tra i 27 e 45 pollici.

Allora, cosa stai aspettando? Un prezzo così basso è da prendere al volo. Collegati immediatamente su Amazon dove ti aspetta un doppio sconto, spunta il coupon per portare a casa il tuo set di lampade smart a soli 27,28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.