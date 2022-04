Scorta di Napisan Additivo Igienizzante: 8 flaconi scontate del 33%

Napisan è tra i marchi leader nel settore della pulizia e dell'igiene, per adulti e per bambini. I prodotti dell'azienda spaziano da gel igenizzanti, fino a salvatiettine umidificate e detersivi per rendere i vostri capi perfetti e privi di batteri. In questo momento è in corso un'offerta lampo proprio sul Napisan Additivo Igenizzante, grazi a cui potrai portare a casa ben 8 flaconi di questo eccellente prodotto presente a soli 23,94€, un prezzo davvero imbattibile.

Rimuovere ogni genere di sporcizia dai vestiti con cui viaggi, ti sposti da casa a lavoro o vai da amici e parenti, è una priorità assoluta. Sopratutto ora che, a causa della pandemia, l'igiene dei capi e delle superfici è diventata davvero fondamentale. Per questo, ti consigliamo di sfruttare la promozione presente sullo store solo per poco, e acquistare la confezione col 33% di sconto finché è ancora in stock.

Il massimo dell'igiene per i tuoi capi

Cosa contiene esattamente la confezione? 8 flaconi da 1,2 Litri di Additivo Liquido Igienizzante per la tua lavatrice. Questo detersivo Napisan, come probabilmente già saprai, è pensato specificatamente per andare a rimuovere germi e batteri in profondità, eliminando anche i possibili cattivi odori sui tuoi vestiti. Non servirà impostare la lavatrice su temperatura particolarmente elevate, in quanto si attiverà già a soli 30 °C, riuscendo a lavorare anche contro le macchie.

Ma perché acquistare un prodotto aggiuntivo e non un semplice detersivo 2 in 1? La risposta è semplice, spesso i prodotti generici non bastano per rimuovere sia le macchie più ostinate che germi e batteri dal tuo bucato, quindi non possono assicurarti lo stesso risultato. Da non sottovalutare che l'azione igienizzante, con formula ipoallergenica, dermatologicamente e microbiologicamente testata, è sicura al 100% anche per i più piccoli.

Ti basterà usare regolarmente il tuo prodotto di routine e aggiungere circa 100 ml di detersivo Napisan nella stessa vaschetta, sfruttando direttamente il tappo dell'Additivo Igenizzante Napisan. Trattandosi di un'offerta lampo molto valida, ti consigliamo di approfittarne e, se si tratta della prima consegna con Amazon Prime, potrai ricevere anche uno sconto aggiuntivo. Semplicemente spuntando il box dedicato al codice sconto, subito sotto al nome e al prezzo del prodotto, riceverete anche un ulteriore 15% di ribasso.