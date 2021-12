Scoprite il viaggio di Babbo Natale grazie a Google

Ora potete scoprire l'itinerario del viaggio di Babbo Natale dal Polo Nord al resto del mondo usando il Babbo Natale Tracker di Google.

Come funziona il software di Google per il monitoraggio di Babbo Natale?

Se siete stati bravi quest'anno, potreste ricevere la visita di Babbo Natale questa notte 🙂 E di fatto, potreste essere interessati a sapere che Google ha lanciato un sistema che consente di seguire il percorso dell'uomo in rosso più famoso di sempre in tempo reale nel suo mitico viaggio al Polo Nord mentre si prepara a consegnare regali ai bambini in tutto il mondo.

Santa Tracker di Google è una tradizione che va avanti da oltre 18 anni e permette ai bambini entusiasti (e ai genitori!) Di stare al passo con i viaggi del simpatico donatore di regali per tutta la notte. In questo magico giorno, il Villaggio di Babbo Natale si trasforma in un'esperienza di monitoraggio in cui i bambini possono seguire Babbo Natale e le sue renne mentre svolgono il loro allegro lavoro.

Santa Klaus può essere rintracciato utilizzando un browser web su iPhone, iPad o Mac (ma anche device Google, Android, ChromeOS e Windows) tramite il sito web ufficiale di Google Santa Tracking. Il portale presenta una mappa in tempo reale della posizione attuale di Babbo Natale, la sua prossima tappa, un feed video in diretta del suo viaggio e il tempo stimato in cui arriverà in ogni luogo specifico. Basta cliccare qui.

Il sito fornisce immagini di luoghi che Babbo Natale ha già visitato, un conteggio in tempo reale dei regali che sono stati consegnati e la distanza attuale di Klaus dalla vostra posizione. C'è anche una selezione di titoli da giocare, cose creative da fare e video da guardare.

Mi raccomando, fate i bravi… buon Natale!