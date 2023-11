Scopri il vero Conto Corrente + Carta a CANONE ZERO

Next By Crédit Agricole è la soluzione giusta per gli under 35 che vogliono una gestione semplice, sicura e smart del proprio Conto Corrente. Il vantaggio è che l’offerta si propone con Conto e Carta a Canone Zero! Niente male vero? Apri subito il tuo nuovo conto a questo link. Per te un consulente dedicato ogni volta che vuoi. Infatti, da sempre questa banca offre una rei filiali e un consulente specifico.

Sono sempre raggiungibili, anche da app. Attiva una chat con un operatore e inizia subito a chattare per avere risposte alle tue richieste. Oppure vai alle faq e consulta tutte le informazioni già presenti. In un attimo trovi anche tutti i numeri utili da contattare per qualsiasi esigenza. La tua banca, con Crédit Agricole, è a portata di applicazione:

richiedi e fissi un appuntamento in filiale in pochi tap;

richiedi prodotti;

; ricevi notifiche istantanee per rimanere aggiornato su tutti i movimenti e le operazioni del tuo conto corrente;

paghi in tempo reale senza conoscere l'IBAN del tuo destinatario.

Conto Corrente e Carta Visa a canone zero

Apri un Conto Corrente Next By Crédit Agricole e hai subito la tua Carta di Debito Visa a Canone Zero per 2 anni. Grazie a questa soluzione paghi online, in negozio e in tutto il mondo senza problemi e in totale sicurezza. Usala per pagare online e da wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Metti in pausa la carta e, se te la rubano o la perdi, bloccala digitalmente con un click.

Modifica i limiti di spesa, attivala per i pagamenti online e all’estero direttamente dall’app, senza alcuna fatica e senza doverti recare in filiale. Visualizza il PIN da App o da Home Banking, sempre e ovunque. Insomma, goditi il tuo nuovo Conto Next By Crédit a Canone Zero per gli Under 35.

