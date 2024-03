Scopri l'esclusiva Carta Prepagata MasterCard di ING, è GRATIS

La Carta Prepagata MasterCard di ING costituisce la scelta ideale per coloro che cercano praticità e sicurezza allo stesso tempo per gli acquisti online e offline e per i prelievi di contante. La sua richiesta e gestione tramite l’app ING o tramite sito web offrono massima convenienza e semplicità.

Questa carta in realtà ha anche dei super poteri! Nasce come carta virtuale per lo shopping online ma al costo di 10 euro potete richiedere l’emissione fisica della stessa se ad esempio non siete pratici con il vostro smartphone.

ING Carta Prepagata MasterCard: i dettagli

Richiesta Online : puoi comodamente richiedere la prepaid tramite l’Area Riservata dell’app ING o del sito web, in maniera diretta e immediata .

: puoi comodamente richiedere la prepaid tramite l’Area Riservata dell’app ING o del sito web, in maniera diretta e . Uso virtuale e fisico : inizialmente disponibile in formato virtuale, è possibile ottenere anche la versione fisica al costo di soli 10€, offrendo la possibilità di effettuare acquisti sia online che presso i negozi fisici e di prelevare contanti.

: inizialmente disponibile in formato virtuale, è possibile ottenere anche la al costo di soli 10€, offrendo la possibilità di effettuare acquisti sia online che presso i negozi fisici e di prelevare contanti. Ricarica facile : è possibile ricaricare la carta dal Conto Corrente Arancio tramite l’app o il sito web, adattando le ricariche alle proprie esigenze in modo rapido e semplificato.

: è possibile ricaricare la carta dal tramite l’app o il sito web, adattando le ricariche alle proprie esigenze in modo rapido e semplificato. Massima sicurezza : durante gli acquisti online sono previste varie verifiche dell’identità, come il riconoscimento dell’impronta digitale o il FaceID , tramite il protocollo 3D Secure , garantendo massima sicurezza senza rinunciare alla praticità.

: durante gli acquisti online sono previste varie verifiche dell’identità, come il riconoscimento dell’impronta digitale o il , tramite il protocollo , garantendo massima sicurezza senza rinunciare alla praticità. Personalizzazione: la carta in questione può essere personalizzata aggiungendo un nome a proprio piacimento su di essa.

Costi ed altro

Per il prelievo di denaro contante è prevista una commissione fissa di 2€ sia per i prelievi in Italia che all’Estero. Le transazioni in valuta diversa dall’Euro comportano una commissione del 2% sul totale dell’operazione.

Le ricariche della prepagata, invece, hanno una commissione di 1 euro. Infine, ogni utente può richiedere un massimo di 4 carte da utilizzare in completa autonomia.