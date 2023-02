Scopri il modo più semplice ed efficiente di investire con Hype

Vorresti far fruttare i tuoi risparmi ma non sei un esperto in materia di investimenti? Hype ti offre la soluzione perfetta. Grazie alla partnership con Gimme5 – servizio offerto da AcomeA SGR – potrai sottoscrivere fondi di investimento senza costi aggiuntivi e in tutta semplicità garantendo al tempo stesso sicurezza e affidabilità. Il risultato è il massimo rendimento dei tuoi risparmi.

Muovi i primi passi e investi con Hype

Se sei già titolare di un piano Hype, allora per prima cosa aggiorna l’applicazione alla versione più recente. Altrimenti collegati a questo link per iscriverti gratuitamente. Dopodiché entra nella sezione “Portafoglio” facendo tap sull’icona apposita direttamente dalla home dell’app, e seleziona la voce “Fondi di investimento”. Per iniziare il tuo primo fondo, tutto quello che dovrai fare sarà rispondere a un breve questionario iniziale e leggere e accettare l’informativa precontrattuale.

Scegli tra le 3 tipologie di fondi disponibili, indica l’importo da versare e clicca su “Investi”. Dopo aver investito i tuoi soldi, compila un secondo questionario e firma la documentazione: tutto pronto. Una volta attivati i fondi (riceverai una notifica sul tuo smartphone) potrai gestirli direttamente dall’app entrando nella funzione “Fondi di investimento”. Qui potrai scegliere se modificarne le impostazioni (ad esempio attivando versamenti periodici) o se eliminarli definitivamente.

Con Conto HYPE, avrai a disposizione un conto corrente senza canone che ti consente di effettuare pagamenti e gestire al meglio le tue spese quotidiane. Inoltre, grazie alla carta virtuale inclusa, potrai effettuare pagamenti comodamente dal tuo smartphone anche nei negozi. Se preferisci avere la tua carta fisica, puoi richiederla con un piccolo costo di soli 9,90 euro. Non perdere l’opportunità di scegliere Conto HYPE per gestire al meglio le tue finanze quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.