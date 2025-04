Scopri il catalogo e le esclusive Disney+ a 5,99€ al mese

Il meteo in questi giorni non sembra essere dei più favorevoli per gite e serate fuori casa? Allora perché non approfittarne per scoprire le tantissime esclusive Disney+! Con un catalogo ricchissimo di contenuti sia per bambini che per adulti, il servizio streaming di casa Disney è perfetto per quelle giornate di pioggia dove sembra non ci sia niente di meglio da fare.

The Bear, Shōgun e l’interessante docufilm Raffa, incentrato sulla vita della grandissima Raffella Carrà, sono solo alcuni dei titoli che potrai guardare in esclusiva sulla piattaforma a partire da soli 5,99€ al mese. Ma avrai anche l’intera saga di Star Wars, Marvel e tutti i classici film Disney. Cosa aspetti? Vai subito sul sito ufficiale per scoprire tutta l’offerta Disney+.

Scopri tutti i vantaggi e le esclusive Disney+

Quando si pensa al marchio Disney tutti cadiamo nell’errore di immaginarlo legato esclusivamente al mondo dell’infanzia. Nulla di più sbagliato, perché su Disney+ c’è spazio davvero per tutte le età, con contenuti esclusivi impossibili da trovare su altre piattaforme streaming.

E non c’è rischio per i più piccoli di accedere ai contenuti destinati al mondo dei grandi. Basta infatti creare un profilo in linea con la loro età, così che possano godersi serie e cartoni animati senza rischi. Non devi fare altro che scegliere il piano più adatto alle tue esigenze tra quelli disponibili: Premium, Standard e Standard con pubblicità.

Tutti e tre ti permettono di accedere all’intero catalogo Disney+, ma i primi due sono quelli più indicati per chi cerca una miglior qualità video e la possibilità di guardare film e serie TV senza interruzioni pubblicitarie. E con il piano Premium avrai a disposizione fino a 4 dispositivi contemporaneamente (contro i 2 dei piani Standard e Standard con pubblicità) per farlo.

Insomma, un catalogo immenso tra novità, grandi classici ed esclusive, che può essere tuo a partire da 5,99€ al mese. Non ti resta che scegliere l’offerta che fa per te!