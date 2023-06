Scopri le funzioni della Xiaomi Smart Band 7: ora a un prezzo incredibile

Sconto esclusivo su Unieuro per la Xiaomi Smart Band 7. Non perdere altro tempo. Acquistala oggi stesso a soli 42,99 euro, invece di 59,99 euro. Metti al polso una delle smartband più amate di sempre. Scopri tutte le sue funzioni per avere una panoramica completa della tua salute e delle tue attività fisiche quotidiane. Siamo sicuri che non te ne pentirai affatto.

Il vantaggio di acquistarla sul sito online di Unieuro non sta solo nel prezzo, ma dalla possibilità di pagare il tuo ordine in 3 rate tasso zero da soli 14,33 euro al mese. Selezionando PayPal o Klarna, come metodo di pagamento, ottieni un mini finanziamento senza interessi per dilazionare l’importo della tua spesa. Approfittane subito, prima che sia troppo tardi.

Xiaomi Smart Band 7: funzioni speciale, prezzo fantastico

Xiaomi Smart Band 7 è eccezionale. Leggerissima al polso, ti sembrerà nemmeno di averla indosso. Dotata di un display AMOLED da 1,62 pollici hai tutta la superficie necessaria per consultare ogni informazione. Con la modalità always-on ti basta dare un’occhiata allo schermo per conoscere l’ora esatta e altri dettagli che puoi personalizzare tu stesso. Rendi questa smartband unica grazie agli oltre 100 quadranti disponibili.

Supportando oltre 110 modalità sportive puoi tenere sotto controllo il tuo allenamento grazie anche all’Analisi Professionale dell’Allenamento (VO2max). I suoi sensori professionali misurano costantemente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress, qualità del sonno e fasi del ciclo mestruale per le donne. Impermeabile all’acqua, lo puoi immergere con te fino a 5 ATM. Con una sola ricarica te la godi per 14 giorni.

Cosa stai aspettando? Scegli Unieuro per questo acquisto. Metti nel carrello la tua nuova Smart Band 7 a soli 42,99 euro, invece di 59,99 euro. Grazie alla partnership di questo colosso dello shopping con PayPal e Klarna, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.