Scopri l'energia in abbonamento con NeN

Da oggi puoi dire basta alle bollette di luce e gas con prezzi altalenanti. Finalmente puoi sapere cosa spendi tutti i mesi, senza sorprese e senza l’ansia di ricevere una fattura esosa. Scegli NeN, l’energia in abbonamento. Grazie a questo fornitore di luce e gas paghi ogni mese una rata fissa, sulla base dei tuoi consumi. Come funziona questo servizio?

Primo, esperti leggono la tua bolletta e capiscono quanto dovresti spendere in un anno, sulla base del tuo consumo storico. Secondo, la cifra stabilita ti viene divisa per 12 ottenendo così una rata fissa, comprensiva di tutti i costi. Terzo, a fine anno gli stessi esperti leggono i nuovi consumi e aggiungono il nuovo prezzo della materia prima ricalcolando la rata, che sarà valida per i 12 mesi successivi.

NeN: l’energia che non fa sorprese

Abbonati a NeN e scopri l’energia che non fa sorprese. Ogni mese sai già in anticipo quanto devi pagare di luce e gas grazie a uno studio attento e premuroso dei tecnici di questo provider che analizzano le tue fatture in base ai tuoi consumi effettivi. Ma i vantaggi non sono solo questi. Infatti, puoi ulteriormente risparmiare abbassando la tua rata mensile. Come?

Convinci un po’ di gente a passare a NeN. Una volta che tu hai firmato il contratto riceverai un codice personale che potrai inviare a chi vuoi tu. In questo modo ottieni uno sconto per ogni fornitura attivata con quel codice. Lo stesso vale per le persone che hai invitato. Così risparmiate in due, tre quattro ecc… Ogni volta che il tuo codice viene utilizzato tu accumuli sconti e abbassi l’importo della tua rata per luce e gas.

