Scopri come potenziare Siri con ChatGPT su iPhone e iPad

ChatGPT non è solo un chatbot intelligente che permette di instaurare delle conversazioni e genera risposte in base al prompt inserito dall’utente. Questo strumento di intelligenza artificiale può anche potenziare dei servizi già presenti sul proprio smartphone, come Siri sull’iPhone.

Tutti i vantaggi dell’utilizzo di ChatGPT con Siri

Siri è già una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, ma può essere potenziata ulteriormente nelle sue funzioni di assistente virtuale grazie a ChatGPT. Lo strumento migliora l’elaborazione del linguaggio naturale e, abbinato a Siri, permette di comprendere meglio e rispondere più precisamente alle domande che gli vengono poste. Tutto ciò accade perché ChatGPT migliora Siri in quanto è in grado di raccogliere dati specifici sull’utente, come i suoi interessi, le sue abitudini e le sue preferenze. Così facendo, crea risposte personalizzate che si basano sul comportamento dell’utente, la cronologia e le preferenze.

Ridurre il tempo grazie a ChatGPT

Siri, grazie a ChatGPT, può aiutare l’utente a svolgere attività ripetitive in meno tempo. Ad esempio, può pianificare gli appuntamenti, impostare gli allarmi o i promemoria, o inviare determinati messaggi. Inoltre, i due strumenti insieme sono in grado di accedere a una base di conoscenza più ampia, perché sono addestrati su una grande quantità di dati. Questo, di conseguenza, migliora le funzioni di Siri, rendendolo ancora più produttivo e preciso.

I requisiti necessari per l’integrazione di ChatGPT con Siri

È importante specificare che per integrare le due intelligenze, è necessario possedere dei requisiti specifici. In particolare, bisogna avere un account su OpenAI, un’applicazione chiamata Comandi sull’iPhone, scaricare il comando rapido SiriGPT e una chiavi API di OpenAI. Dopodiché, basta seguire i passi per procedere con l’integrazione.

La guida per integrare chat GPT con Siri

Le funzioni che si possono integrare usando le due intelligenze artificiali sono il motivo principale per cui è consigliato integrare Chat GPT con Siri. Farlo è semplicissimo, basta seguire attentamente i passaggi per rendere Siri ancora più intelligente in un attimo.

Il primo passo è scaricare sul proprio iPhone e aggiungere il Comando rapido SiriGPT, all’apertura procedere su “Aggiungi comando rapido”. Poi, è necessario procedere sul sito web di OpenAI per accedere e creare una chiave API. Nello specifico raggiungere il proprio profilo su ChatGPT e selezionare dalle impostazioni la voce “Visualizza chiave API”. A questo punto, ciò che serve per procedere con l’integrazione di Chat GPT con Siri è creare una nuova chiave segreta. Per farlo, basta selezionare “Crea nuova chiave segreta”. Dopo averla copiata, si può incollarla al collegamento di Siri.

Chiave api e collegamento Siri GPT

A questo punto, dopo avere recuperato la chiave API tornare sull’applicazione Comandi e procedere sul “comando SiriGPT” sull’iPhone. Aprire l’applicazione e procedere sul comando SiriGPT per incollare la chiave. Nello specifico è necessario selezionare i tre puntini in alto, cercare la voce testo e “Add api key here” e incollare la chiave API appena creata. Poi, scorrere verso il basso fino a visualizzare “Detta testo” e abilitare la dettatura. Se questa parte non è visibile, significa che la dettatura è già abilitata.

Tornando al comando SiriGPT, dovrebbe apparire un piccolo popup di avviso sulla privacy. Per proseguire è necessario consentire l’accesso rapido al riconoscimento vocale, così da poter porre domande a ChatGPT con la voce. Toccando nuovamente il comando di SiriGPT, basterà porre una domanda con la voce e ChatGPT è integrato con Siri.

Utilizzare l’integrazione ChatGPT con Siri

Nel concreto per utilizzare ChatGPT con Siri, ci sono due metodi. Il primo è aprire l’app dei comandi e selezionare la scorciatoia di Siri GPT. Il secondo è pronunciare un comando vocale, seguito da “Siri” e il nome del comando, in questo caso “SiriGPT”. Quando il comando è attivo, si può parlare con la propria voce e poi aspettare la risposta.

I vantaggi di ChatGPT su Siri

Stiamo parlando di un’integrazione tra due intelligenze artificiali, ciò significa poter domandare qualsiasi cosa e ottenere una risposta basata sulla capacità di elaborazione del linguaggio naturale di ChatGPT. Questo strumento può fornire consigli personalizzati, suggerimenti di scrittura creativa e migliorare la qualità della risposta. Tuttavia, è importante specificare che utilizzando la versione gratuita di Chat GPT, si potrebbe incontrare un rallentamento nella risposta e nell’utilizzo in alcuni momenti della giornata. Questo dipende dal fatto che gli utenti gratuiti devono condividere la stessa risorsa computazionale, che potrebbe essere sovraccaricata dal traffico derivato dall’utilizzo di molti utenti nel mondo. Per evitare questo problema, si può procedere con l’abbonamento a pagamento di ChatGPT.

Sostituzione totale di Siri

Infine, se non si è soddisfatti dell’integrazione di ChatGPT con Siri, si può anche eliminare Siri e usare solo ChatGPT come assistente vocale dell’iPhone. Il processo è molto semplice, basta aggiungere il collegamento di Siri GPT alla propria home. Per farlo, bisogna andare nella homepage di iOS, toccare una parte vuota dello schermo per accedere alla modalità di modifica, toccare l’icona più e cercare l’app Comandi. Infine, aggiungere Siri GPT come un widget sulla homepage. In questo modo, si potrà premere il widget per parlare con ChatGPT e ricevere delle risposte vocali, anziché solo dei risultati di testo da Internet.