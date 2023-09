Scopri come ottenere il Samsung Galaxy Book2 a soli 299€

Fai attenzione a questa super offerta firmata Unieuro che ti permette di acquistare un fantastico Samsung Galaxy Book2 a soli 299,90 euro. Per riuscire a ottenere questo prezzo devi seguire alcuni passaggi chiave che ora ti spieghiamo. Per prima cosa vai a questo link e mettilo nel carrello a prezzo già promozionato di 499,90 euro. Dopodiché completa l’ordine scegliendo il metodo di pagamento che preferisci. Ricordati che con PayPal puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Successivamente, ma entro 15 giorni dalla data di acquisto, richiedi il rimborso. Spedisci il tuo dispositivo usato entro 15 giorni dall’approvazione della tua richiesta. Opia Ltd entro 10 giorni dal ricevimento del dispositivo usato effettuerà una verifica perché ci siano tutti i requisiti indicati nel regolamento. In caso di esito positivo ti verrà comunicato il valore di valutazione del tuo usato. Così entro 30 giorni dalla comunicazione riceverai fino a 200 euro sul tuo conto bancario. Se il tuo PC ha meno di 3 anni ricevi un ulteriore rimborso di 50 euro.

Samsung Galaxy Book2 a un prezzo REGALO

Con Unieuro acquisti il Samsung Galaxy Book2 a un prezzo regalo. Approfittane subito, prima che le scorte finiscano. Questo notebook, oltre a offrire una portabilità estrema, garantisce anche prestazioni eccellenti. Con Windows 11 Home sei subito pronto all’utilizzo fin dalla sua prima accensione. Inoltre, essendo dotato di 8GB di RAM e 256GB di SSD tutto risulta più fluido. Potenza e versatilità è data anche dall’ottimo lavoro del processore Intel Core i5.

Acquista il Galaxy Book2 su Unieuro. Oggi, con la super promozione sul tuo usato, puoi pagarlo solo 299,90 euro, anziché 799,90 euro. Tra l’altro, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

