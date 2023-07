Scopri come ottenere il Redmi 10 a soli 159€

Sei alla ricerca di un ottimo smartphone unito a un buon risparmio? Allora scegli il Mi Store che, grazie al Coupon 20RM102, ti “regala” lo Xiaomi Redmi 10 a soli 169,90 euro, invece di 229,90 euro. Un’occasione eccezionale e facile da sfruttare. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Inserendo il codice 20RM102 ti assicuri quindi un extra sconto di 20 euro sul prezzo scontato di 179,90 euro.

Cosa stai aspettando? Approfittane subito prima che terminino anche gli ultimi pezzi disponibili. Essendo molto vantaggiosa, questa promozione è davvero imprevedibile. Quindi sbrigati perché potresti rimanere a bocca asciutta. Tra l’altro sul Mi Store hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Vediamo ora alcune delle caratteristiche interessanti di questo smartphone intramontabile.

Xiaomi Redmi 10: caratteristiche vincenti a un prezzo scontatissimo

Con lo Xiaomi Redmi 10 sfoggi uno smartphone completo di tutto avendolo pagato pochissimo. La versione 2022, che è in offerta sul Mi Store, offre caratteristiche migliorate e ottimizzate. La quadrupla fotocamera integra un obiettivo principale da 50MP in grado di scattare foto pazzesche in qualsiasi situazione di luce. Il display FHD+ con refresh rate da 90Hz garantisce uno scorrimento più fluido per un’esperienza di livello superiore.

Gli altoparlanti sono straordinari. Goditi un suono migliorato e ascolta la tua musica preferita direttamente dallo smartphone grazie all’audio stereo integrato. Il processore MediaTek Helio G88 garantisce una potenza straordinaria anche per il gaming. Insomma, questo smartphone è tutt’altro che scontato. Acquistalo ora sul Mi Store a soli 169,90 euro, invece di 229,90 euro. Ricordati di inserire il Coupon 20RM102.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.