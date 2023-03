Scopri come guardare Sciame (Swarm) gratis su Prime Video

Sciame (Swarm) è ora disponibile in streaming su Prime Video. Questa serie TV sembra aver già colpito positivamente la critica che parla di una trama per nulla banale, come invece all’apparenza potrebbe sembrare. Guardala gratis su Prime Video, senza spendere un centesimo. Ecco cosa devi fare per accedere a tutto il catalogo della piattaforma a zero spese.

Ti basterà registrare un nuovo account per avere a disposizione la prova gratuita di 30 giorni destinata a tutti i nuovi clienti. Con questa iscrizione entri in un mondo ricco di vantaggi eccezionali legati non solo a questa piattaforma streaming, ma anche all’eCommerce di Amazon e a tantissima musica disponibile all’ascolto e tantissimo altro.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Sciame (Swarm) è su Prime Video: trama e cast

Sciame (Swarm), disponibile in 7 episodi su Prime Video Gratis, racconta le vicende di due giovani amiche che condividono la passione per una cantante pop. Peccato però che questa non sia solo una forte passione, ma una vera e propria ossessione che le porterà qualcuno a voler uccidere chi parla male del loro idolo, non troppo velato riferimento a Beyoncé.

Fin dal primo episodio, anche se l’inizio sembra nascondere la sua particolarità, si capisce che non si è di fronte alla classica serie TV thriller a tratti horror con dinamiche psicologiche. Tutto diventa così particolare da obbligare lo spettatore a guardare ciò che succede di seguito. Quindi prendetevi il tempo necessario per non ammettere pause.

Questa nuova serie TV, che sta appassionando milioni di utenti in tutto il mondo, è stata diretta da Donald Glover. Nel cast troviamo: Janine Nabers, Donald Glover, Karen Joseph Adcock. Dominique Fishback, conosciuta per Judas and the Black Messiah, è la protagonista che interpreta Dre.

