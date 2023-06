Scopri il calendario MotoGP Olanda con tutte le gare in diretta streaming

Continua la corsa al podio nella nuova stagione, ormai inoltrata, della MotoGP 2023. Non senza emozioni e colpi di scena, tutti i piloti ce la stanno mettendo tutta per raggiungere il podio, ovviamente bolidi monoposto permettendo. Per non perderti nemmeno una delle gare in diretta streaming devi affidarti a NOW TV. Approfitta subito dell’offerta. Attiva ora PASS SPORT a un prezzo speciale.

Grazie a NOW TV PASS SPORT ti assicuri le dirette streaming dei migliori sport trasmessi da Sky Sport. Scarica l’app ufficiale e accedi a tutti i contenuti disponibili tra cui il Motomondiale, la Formula 1 e tanto altro ancora. Non perderti nemmeno UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e tanto altro ancora. Ora dai un’occhiata al calendario completo del Gran Premio d’Olanda:

Venerdì 23 giugno

10:45 Prove libere 1

15:00 Prove libere 2

10:10 Prove libere 3

10:50 Qualifiche

15:00 Sprint

9:45 Warm-Up

14:00 Gara

MotoGP: come vedere le gare in streaming senza buffering

Forse ti starai chiedendo se è il caso di optare per una soluzione streaming, soprattutto quando il traffico dati è così fitto da rallentare il flusso della tua connessione. A questo non ci pensare se ti affidi a NordVPN, ora con il 63% di sconto per 2 anni. Questa VPN fornisce server di proprietà ai quali ti puoi collegare per avere una larghezza di banda illimitata e così assicurarti la MotoGP in streaming senza buffering.

Inoltre, grazie a NordVPN, puoi anche spostarti ovunque in totale sicurezza collegandoti a WiFi pubblici o sconosciuti senza alcun pericolo. Infatti, se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT puoi vedere tutto senza georestrizioni. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Accedi senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e guardalo in streaming anche dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.