Scopa ricaricabile Xiaomi ad alta velocità in offerta a quasi METÀ PREZZO su ePRICE

La scopa ricaricabile Mi Vacuum Cleaner G9 di Xiaomi offre una pulizia accurata per tutta la casa, grazie a un motore digitale ad alta velocità e la durata extra della batteria. Adatta per tutte le superfici, è consigliata anche per le famiglie che vivono con uno o più animali domestici. Oggi la puoi acquistare su ePRICE a 135 euro anziché 249,99 euro (prezzo di listino). Si tratta del prezzo più basso del web, in quanto su Amazon è in vendita a 164,99 euro.

Scopa ricaricabile Xiaomi in sconto di 115 euro su ePRICE

Rimuovi la polvere da qualsiasi tipo di pavimento, anche quella più nascosta, grazie al motore digitale ad alta velocità. Hai uno o più tappeti su cui restano distesi i tuoi animali domestici per ore e ore? Non preoccuparti, la coppia elevata della spazzola a V e l’esclusivo design a rullo permettono di rimuovere la polvere più ostinata. Della Mi Vacuum Cleaner G9 amerai anche il sistema anti-groviglio: da un lato il design a V della spazzola, dall’altra la parte a forma di pettine fanno sì che i capelli raccolti da terra si sciolgano all’ingresso dell’aspirazione.

L’altro punto di forza della scopa ricaricabile del marchio Xiaomi è la lunga durata della batteria: sono 60 i minuti di autonomia garantiti, un tempo più che sufficiente per pulire a fondo tutta l’abitazione.

Cogli al volo l’offerta di ePRICE sulla scopa Mi Vacuum Cleaner G9: la promo è valida fino a esaurimento scorte e prevede la spedizione gratuita senza la necessità di dover sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.